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Yağcıoğlu apartmanı enkazında bir kadının cansız bedenine ulaşıldı

İzmir’de deprem nedeniyle yıkılan Yağcıoğlu apartmanı enkazından bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de deprem nedeniyle yıkılan Yağcıoğlu apartmanı enkazından bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.


İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürdüren ekipler, saat 01.30 sıralarında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.


Arama, kurtarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu barikat arasından ambulansa konulan cenazenin, bir kadına ait olduğu öğrenildi.

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