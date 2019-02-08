Yağış sebebiyle kontrolden çıkan kamyon devrildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yağış sebebiyle kontrolden çıktığı iddia edilen kamyon devrilirken, şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı.

Kaza, bugün saat 10.30 sularında İzmir-Aydın yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Maruf Bakar idaresindeki 35 AH 8813 plakalı kamyon, Torbalı yönüne seyir halindeyken yağış sebebiyle yoldan çıktı. Bakar'ın tüm çabalarına rağmen kamyon, yolun kenarına devrildi. Olayı gören diğer sürücüler, kazayı hemen polise ve sağlık görevlilerine haber verirken, kamyon sürücüsü Maruf Bakar olayı yara almadan atlattı. Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.