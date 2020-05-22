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Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava, İzmir’in Ödemiş ilçesinde bazı ağaçların devrilmesine yol açtı.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bazı ağaçların devrilmesine yol açtı.


Sabaha karşı başlayan şiddetli yağış, Ödemiş ve çevresinde etkili olurken, sabah işlerine giden bazı üreticiler, kimi ağaçların devrildiğini gördü. Sabah, tarlasına giden Ödemişli üretici Ahmet Kaymak, büyük bir kavak ağacının rüzgar ve yağışın etkisiyle devrildiğini belirtti. Bazı ağaçların içinden çürüdüğünü söyleyen Kaymak, çürük ağaçların kesilmesi gerektiğini ifade etti. Kaymak, “Havalar aniden ısınmıştı. Bölgemizde ciddi anlamda susuzluk yaşanıyor. Son yağış iyi geldi. Üreticilerimize afetsiz yağışları dilerim” dedi.

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