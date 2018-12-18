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Yağışlar, Çeşme'deki barajın su seviyesini arttırdı

Son günlerde artan yağışlar, İzmir’in Çeşme ilçesindeki Kutlu Aktaş Barajı’nın su seviyesini yükseltmeye başladı.

Son günlerde artan yağışlar, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Kutlu Aktaş Barajı'nın su seviyesini yükseltmeye başladı.


Çeşme'nin kullanma suyu ihtiyacını karşılayan ve yağmur suyu ile beslenen Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesi, son günlerde artan yağışlarla yükselmeye başladı. Sonbahar aylarındaki yetersiz yağmur nedeniyle, kasım ayında yüzde 8.90 doluluk oranına kadar düşen Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla yüzde 28,09 doluluk oranına ulaştı.


İZSU Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayınlanan verilere göre, 16 milyon metreküp kullanılabilir su hacmi bulunan barajda, bugün itibariyle 4 milyon 488 bin metreküp su birikti. Verilerine göre, geçtiğimiz yıl aynı dönemde barajdaki doluluk oranı yüzde 5,85 oranına kadar düşmüş ve kullanılabilir su hacmi de 936 bin metreküp olmuştu.

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