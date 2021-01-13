Yağışlı hava patates ekimlerini hızlandırdı

İzmir'in patates üretimi ile tanınan ilçesi Ödemiş'te meteorolojiyi yakından takip eden üreticiler, yağışlar sebebiyle tarlalar daha fazla çamurlaşmadan patates ekimlerine hız verdi. Söküm bekleyen kış patatesi ise fiyatlar yüzünden tarlada bekliyor.

Ödemişli patates üreticilerinin son günlerde gözleri yağmur bulutlarını takip ediyor. İzmir'in farklı bölgelerinde son günlerde etkisini sürdüren yağışlı hava sebebiyle Ödemiş'te patates ekimi de hızlandı. Yağışlar tarlaları çamura çevirmeden ekim çalışmalarını bitirmek isteyen üreticiler, bir taraftan da maliyet hesabı yapmaya başladı.

Patates fiyatlarının bu yıl üreticiyi tatmin etmediğini belirten Ödemişli üretici Halim Şafak, tüccarın kış patatesine 80 kuruş ile 1 TL arasında fiyat verdiğini belirterek, “Bu fiyatlar üreticinin maliyetini anca karşılar. Bu nedenle üretici patatesi tarladan sökemiyor. Öte yandan başka ekecek ürün bulamayan üreticiler, hal böyle olmasına rağmen patates ekiminden vazgeçmiyor. Ödemiş'in kuzey bölgelerinde Aralık ayında başlayan ekimler Ocak sonuna kadar devam eder. Bu ürünün hasadı da Mayıs ve Temmuz aylarında yapılır” dedi.

Yağışlı havanın tarlaları içine girilemez haline getirdiğini belirten Şafak, şöyle konuştu: “Bu durum hem hasadı hem de ekimi olumsuz etkiler. Bu nedenle iyi fiyat bulan üretici ile yeni ürün ekmek isteyen üretici güzel havaları fırsat bilir. Şu an önümüzdeki günlerde yağış görünüyor. Bu yüzden toprağın tavını kaçırmak istemeyen üreticiler telaş içinde gece gündüz demeden ekim ve söküm işi yapmaya çalışıyor”

Bölge ikliminin tropikal iklime doğru kaydığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Ödemiş Temsilcisi Özkan Akgün de, “Bölgede iklim değişiyor. Şu an yağış olması gerekiyor ama sanki yazdan kalma günler yaşıyoruz. Gelecek yıllarda da hava sıcaklıklarının artması yağışların da azalması bekleniyor. İlgili kurum ve kuruluşlar buna dönüm olarak hazırlık yapmalılar” dedi.