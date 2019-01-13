Yağmurlar İzmir'de en çok Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'na yaradı

İzmir'de yağan yağmurlara rağmen barajlardaki doluluk oranı geçen senenin altında kalırken, doluluk oranı bakımından ilk sırada yüzde 72.65'lik seviye ile Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Barajı geliyor. Yaz ve sonbahar aylarında yüzde 8 olarak ölçülen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı ise son yağışlarla birlikte yüzde 44.94'e yükseldi.

Son dönemlerde yağan yağmurlar günlük hayatta dönem dönem olumsuzluklar yaşatsa da kurak geçen yaz mevsiminin ardından barajlardaki doluluk oranını artırdı. Ancak buna rağmen barajlardaki doluluk oranları İzmir'de henüz beklenen seviyeye ulaşmadı. İZSU Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre İzmir'in su ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılayan toplam 109 milyon 339 bin metreküp su hacmine sahip Tahtalı Barajı son yağan yağmurlar ile yüzde 31.26'lik aktif doluluk oranına ulaşırken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 41.76 seviyesinde seyrediyordu. 450 kilometrekarelik yağış alanına sahip ve 107 metre azami doluluğu ile havzasında 138 milyon metreküp su depolayabilen Aliağa Güzelhisar Barajı'nda Kasım 2018'de yüzde 62 olan doluluk oranı, son yağmurlarla birlikte yüzde 72.65'e yükseldi. Bu sayede Aliağa Güzelhisar Barajı, İzmir'deki barajlar arasında doluluk oranı bakımından ilk sırada yer almayı başardı. Barajın geçen seneki doluluk oranı ise yüzde 71.28'di. Yaz ve sonbahar aylarında yüzde 8 olarak ölçülen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı ise son yağışlarla birlikte yüzde 44.94'e kadar yükseldi. En düşük artış ise Gördes Barajı'nda yaşandı. Gördes Barajı'nda yüzde 9 olan doluluk oranı yüzde 10.80'e yükseldi.