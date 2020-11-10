Yakaköy Mezarlığı yakınında korkutan yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Yakaköy Mezarlığı yakınında orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yakaköy Mezarlığı yakınında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 4 arazözün müdahale ettiği alevler, mezarlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.