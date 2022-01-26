Yakalanan kaçak makaron miktarı bir yılda 10 kat arttı

Bu rakamın bir önceki yıla göre 10 kat fazla olması dikkat çekti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesindeki olay sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 55 arttı. Yakalanan şüpheli sayısı yüzde 31, tutuklanan şüpheli sayısı ise yüzde 60 yükseldi. Kaçak alkolle mücadele kapsamında 2021 yılında 67 bin litre ile kaçak içki ele geçirildi. 2021 yılında 96 milyon adet de kaçak makaron ele geçirildi. Yakalanan kaçak makaron miktarı, bir önceki yıla göre 10 kat artış gösterdi.

Uyuşturucu ile ilgili olay sayısı yüzde 67 arttı

Sadece uyuşturucu ile ilgili olay sayısı 2021'de yüzde 67 artarken, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 53, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 46 artış yaşandı. 2021 yılında 1.3 ton esrarla, yakalanan esrar miktarı bir önceki yıla göre 2,5 kat arttı. 2021 yılında yakalanan kenevir oranı bir önceki yıla yüzde 21, sentetik hap yüzde 48 arttı. Yakalanan metamfetamin sayısı bir önceki yıla göre 2.6 kat, bonsai de 5 kat yükseldi. İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı ekim alanlarının tespit edilmesi amacıyla her sene değerlendirme planı hazırlanıyor. Bu kapsamda 2020 yılında bin 133 nokta belirlendi. 2021 için bin 155 nokta belirlenip kontrol sağlanıyor.

5 yılda 22 bin 452 göçmen sevk edildi

Organize suçlarla mücadele olayları kapsamında ise 2021 yılında 12 operasyon yapıldı. Operasyon sayısı, bir önceki yıla göre 2,5 kat arttı. Yakalanan organize örgütlü suçlarda, 172 kişi ile 4 kat artış yaşandı. Tutuklu sayısında 3 kat artış meydana geldi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da 2021'de yakalanan organizatör sayısı 2 kat arttı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda olan geri gönderme merkezinde, 2021 yıl içerisinde 132 sevk faaliyeti oldu, 3 bin 63 göçmenin sevki sağlandı. Son 5 yılda ise 22 bin 452 göçmen sevk edildi.

26 bin 840 şahsın sosyal medya hesabı hakkında çalışma

2021 yılı içinde siber suçlarla mücadele kapsamında fuhuş için yer ve imkan sağlama/müstehcenlikten 229 web sayfası, yasa dışı kumardan 933 web sayfası olmak üzere toplam bin 162 web sayfası erişime engellendi. Türkiye genelinde sosyal medya platformlarında konusu suç teşkil eden ve herkese açık paylaşımlar yapan 26 bin 840 şahsın sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapıldı, 19 bin 40 hesap tespiti yapılarak işlem başlatıldı.