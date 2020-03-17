Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Altay, Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak için yapmış olduğu teklifi Koşukavak tarafından kabul edilmediğini açıklayarak, sarı-lacivertli kulübe teşekkür etti.

Altay, Fenerbahçe tarafından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'a yapılan transfer teklifini Koşukavak'ın kabul etmediğini açıklayarak, sarı-lacivertlilere teşekkür ettiklerini duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup, kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir. Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Büyük Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hak ettiği süper lige çıkartmak olduğunu belirtmiştir. Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından beri kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz."