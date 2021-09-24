Yanan araçtaki cesedin Beşiktaş Kongre üyesine ait olduğu belirlendi

İzmir'in Urla ilçesinde deniz kenarında uçurumdan yuvarlanan aracın içerisinde yanmış ceset bulundu. Cesedin yapılan incelemede Beşiktaş Kongre üyesi Enis Server Uğur'a ait olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı, Balıklıova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 06 ADV 784 plakalı çift kabinli pick-up araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple uçurumdan deniz kıyısına düşerek alev alarak yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta yapılan incelemede yanmış bir ceset bulundu.

İlk etapta kimliği belirlenemeyen cesedin yapılan inceleme sonucu Beşiktaş Kongre üyesi ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Enis Server Uğur'a (58) ait olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.