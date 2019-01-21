Yanan kuruyemiş fabrikasında zarar 5 milyon TL

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar meydana geldiği belirtildi.

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde lokum tankından çıkan kıvılcımların poşetlere sıçramasıyla yangın çıktığı iddia edilen kuruyemiş fabrikasının sahibi meydana gelen zararı açıkladı. Dükkanın kiralık olduğunu belirten mülk sahibi Talay Muşkara, “Herhangi can kaybının olmaması sevindirici. Bizi sevindiren yanı da bu. Yangının imalathaneden çıktığı söylendi. Yapacak bir şey yok. Daha çok çalışıp yenisini yapmamız gerekecek” dedi.

Zararlarının 2.5 ila 5 milyon TL arasında olduğunu belirten Muşkara, “Ben kiracımı uzun yıllardır tanıyorum. Herhangi bir kasıt olması imkansız. Tahminen zararımız 2.5-5 milyon TL arasında” diye konuştu.

Söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ise, “İçeride 60 çalışan varmış. Hiç kimsenin zarar görmemesi oldukça sevindirici. İtfaiye ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.