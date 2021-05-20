Yangın savaşçıları sezona hazır

Meteorolojik verilere göre sıcak, kurak ve rüzgarlı bir yaz geçirileceğini kaydeden İzmir Orman Bölge Müdürü Zefer Derince, “İnşallah yangın çıkmaz ama şu anda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın çıktığı anda müdahaleye hazır durumdayız” dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü; bir yangın komuta aracı, bir idare yangın yönetim helikopteri, dört kiralık su atar helikopter, bir kiralık anfibik uçak, bir adet gözetleme amaçlı İHA, 96 arazöz, 27 su ikmal aracı, 46 ilk müdahale aracı, 15 dozer, 10 adedi kiralık olmak üzere 15 treyler, 10 greyder, 106 yangın ekip merkezi, 66 yangın gözetleme kulesi, 23 haberleşme merkezi, 17 sabit noktada 33 kameralı yangın gözetleme, 9 noktada seyyar kameralı yangın gözetleme sistemi, 399 su kaynağı, 385 memur, 768 işçi olmak üzere toplam bin 153 personelle yangınla mücadele hizmetlerini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte yangın sezonuna hazır olan ekipler, Kemalpaşa'da bulunan yangın ekip merkezinde tatbikat yaptı. Tatbikat kapsamında ekipler, senaryo gereği yangın çıkarılan alana hızla müdahale ederek yangını söndürdü. İzmir Orman Bölge Müdürü Zefer Derince, “Bu seneki meteorolojik veriler, aleyhimize görünüyor. Uzun süreli tahminlerde kurak, sıcak ve rüzgarlı bir yaz geçeceği görünüyor. Dolayısıyla biz daha da hazırlıklı hale geldik. Bütün yangın ekiplerimizi, araçlarımızı tek tek kontrol ediyoruz. Eksiklik var mı, arızalı bir durum var mı tek tek yangın uzmanı arkadaşlarımızla tespit ederek yangın sezonuna hazır hale gelmek istiyoruz. İnşallah yangın çıkmaz ama şu anda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın çıktığı anda müdahaleye hazır durumdayız” diye konuştu.

“Yangında en önemli unsur, etkin ve erken müdahale”

Tatbikat hakkında bilgi veren Derince, “Arkadaşlarımızı sürekli dinamik tutmak istiyoruz. Refleksleri güçlü olsun istiyoruz. Yangında en önemli unsur, etkin ve erken müdahaledir. Dolayısıyla arkadaşlarımızı buna hazırlamak adına, yangında serilecek hortumun ne şekilde çekileceği, nasıl toplanacağı, yangın mahalline nasıl gönderileceği de dahil olmak üzere her konuda arkadaşlarımızı eğitiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarı

Yangın konusunda vatandaşlara büyük görev düştüğünü dile getiren Derince, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızdan bu konuda çok hassas olmalarını bekliyoruz. Bu sene sıcak ve kurak geçecek. Bol rüzgarlı günlerimiz olacak. Vatandaşlarımız, pandemi sürecinde evlerinde kapalı kaldı. Doğal olarak piknik yapmak isteyeceklerdir. Pikniklerini kesinlikle gelişi güzel yerlerde değil, piknik için ayrılmış sahalarda yapsınlar. Ateşlerini kontrollü yaksınlar. Bağ, bahçe, tarla temizliklerini anız yakarak değil de daha farklı şekillerde yapsınlar. Sigara izmaritlerini gelişi güzel atmasınlar. Vatandaşlarımız, ormanlarımızda yangın olabilecek şüphesiyle bir duman gördüklerinde ücretsiz olarak 177'yi arayabilirler. Aynı zamanda 112'yi arayarak da yangın ihbarında bulunabilirler.”

10 yılda 2 bin 751 yangın çıktı

Öte yandan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangın bilgileri kapsamında son 10 yılda 2 bin 751 adet orman yangını çıktı. Orman yangınlarında yanan alanın son 10 yılda toplam 14.977 ha., yangın başına düşen yanan alanın da 5,4 ha. olduğu belirtildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü; İzmir ve Manisa illerini kapsarken, dokuz orman işletme müdürlüğü ve iki orman fidanlık müdürlüğü ile hizmetlerini sürdürüyor. İşletme müdürlüklerinin tamamı orman yangınlarına karşı 1. derece hassas. Meydana gelen orman yangınlarının yüzde 95'i insan kaynaklı, yüzde 5'i ise doğal nedenlerden kaynaklanıyor.