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Yangında içeride mahsur kalan ev sahibini itfaiye kurtardı

İzmir’in Foça ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında içeride mahsur kalan şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında içeride mahsur kalan şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, 193. Sokak'ta tek katlı müstakil evin çatısında yangın çıktı. Alevler hızla çatıyı sararken, kısa sürede olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan ev sahibini kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

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