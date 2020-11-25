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Yangında restoran kullanılamaz hale geldi

İzmir’in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda tadilat sırasında yangın çıktı, restoran kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda tadilat sırasında yangın çıktı, restoran kullanılamaz hale geldi.


Öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda tadilat sırasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahalede destek verdi. Yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale gelirken, restoranın ormanlık alanları yakınında bulunması sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından önlem alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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