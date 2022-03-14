Yangında yaralanan küçük çocuk hayata tutunamadı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 11 Mart akşamı ilçeye bağlı Barış Mahallesi 4688 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında evde bulunan 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk Hasan Her, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu belirlenen minik Hasan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 3 yaşındaki Hasan Her, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.