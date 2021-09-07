Yangından dönerken başka bir yangını daha söndürdüler

İzmir'de çıkan orman yangınını kontrol altına alan ekipler, dönüş yolunda başka bir yangınla karşılaşınca hemen müdahale etti. 2 dakika içinde yangına müdahale ederek kontrol altına alan yangın ekibi, 2 bin hektarlık ormanı yanmaktan kurtardı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangınına takviye olarak gelen Yenişakran Orman İşletme Şefliği'ne bağlı A80 numaralı orman yangın arazözü, yangının kontrol altına alınmasıyla yoldan tekrar döndüğü sırada Zeytindağ köyü yakınlarında blok ormanın içinden yükselen dumanı fark etti. Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede 2 dakika içinde yangına müdahale ederek kontrol altına alan ekip, 2 bin hektarlık ormanı yanmaktan kurtardı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangının şüphelisi olarak 18 yaşından küçük 2 çocuk hakkında ailelerinin nezaretinde işlem başlattı.