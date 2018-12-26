"Yanımda Kal" filmine İzmir'de özel gala

Senaryosunu Çağlar Yurt'un yazdığı, Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği "Yanımda Kal" filminin İzmir galası, 30 Aralık Pazar günü İzmir Optimum'da gerçekleştirilecek.

Türk sinemasının altın çağını yaşadığı günümüzde yeni filmler birbiri ardına vizyona girerken, İzmir Optimum, yeni yıla bir gün kala "Yanımda Kal" filminin özel gösterimine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Çağlar Yurt'un yazdığı, Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği, Şebnem Aşkın ve Ferhat Şenalan'ın yapımcılığını üstlendiği filmin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral, Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün, Tuna Arman ve Deniz Baytaş gibi ünlü oyuncular yer alırken, filmin İzmir galası 30 Aralık Pazar günü saat 16.00'da İzmir Optimum'da gerçekleştirilecek.

İşkolik bir adamla sokak şarkıcısı bir kadının dramatik hikayesini sinemaya taşıyan ‘Yanımda Kal' filminin oyuncuları, gala günü önce saat 15.30'da sinemaseverler ile bir araya gelecek. Ekibin söyleşiden sonrada, sinema salonlarında gerçekleştirilecek özel gösterim ile filmi hayranlarıyla birlikte izleyeceği belirtildi.