‘Yanımda Kal' filminin özel gösterimi İzmir'de

Türk sinemasının altın çağını yaşadığı günümüzde yeni filmler birbiri ardına vizyona girerken, İzmir Optimum yeni yıla bir gün kala ‘Yanımda Kal' filminin özel gösterimine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral, Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün, Tuna Arman ve Deniz Baytaş gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 'Yanımda kal' filminin İzmir galası 30 Aralık Pazar günü saat 16.00'da İzmir Optimum'da yapılacak. Senaryosunu Çağlar Yurt'un yazdığı, Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği, Şebnem Aşkın ve Ferhat Şenalan'ın yapımcılığını üstlendiği ‘Yanımda Kal' filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile düzenlenecek. İşkolik bir adamla sokak şarkıcısı bir kadının dramatik hikayesini sinemaya taşıyan ‘Yanımda Kal' filminde başrolleri Türk sinemasının genç kuşağını başarı ile temsil eden Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor. Film gösterimi öncesinde filmin başrol oyuncuları ve film ekibi saat 15.30'da yapılacak söyleşide İzmirli sinema severler ile bir araya gelecek. Ekip, söyleşiden sonra salonda gerçekleştirilecek özel gösterim ile filmi hayranlarıyla birlikte izleyecek.

Filmin konusu

Yanımda Kal, işkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir genç kızın hikayesini ele alıyor. Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir'in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir, sokak şarkıcısı Zeynep ile tanışınca hayatı birden değişir. Bu tesadüf kesişme ile Emir ile Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi olur. Ancak Zeynep'in amansız bir hastalığa yakalanması ile mutlulukları yarım kalır.