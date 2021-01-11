Yanlış beslenme tarzı saç dökülmesini tetikliyor

Saç dökülmelerini tetikleyen bir çok sebebin ve etkenlerin arasında beslenme şeklinin yer aldığını belirten Yasemin Gülgör, “Yediğimiz bazı besin grupları saçın dökülmesine sebep olurken bazı gıdalar dökülmeyi ötelemek adına bizlere yardımcı olabilmektedir. İnsülin direnci saç dökülmesine neden olabilmektedir. Özellikle erkek tipi saç dökülmelerine sahipseniz fast food beslenme şeklinden muhakkak uzak durmakta fayda vardır. Asitli gazlı vb. İçeceklerden uzak durmakta fayda vardır” dedi.

Saç dökülmesini ötelemek adına beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Gülgör, şunları söyledi: A vitamini açısından zengin olan domates, marul, havuç, ıspanak, kereviz, erik ve portakal tüketilmeli. B vitamini acısından zengin olan süt, balık, taze sebze ve meyveler yumurta (Protein açısından) muhakkak tüketilmelidir. C vitamini acısından zengin olan brokoli, havuç, siyah üzüm, narenciyeler, maydanoz ve bezelye vb. tüketilmelidir.

Mevsim geçişlerine dikkat

Öte yandan saçların mevsim geçişlerinde dökülebileceğini belirten Gülgör, “Kıştan ilkbahara ya da yazdan sonbahara geçerken dökülmeler artabilir. Saç dökülmenizin mevsimsel olup olmadığına muayene ile uzmanın karar vermesi gerekir. Kış aylarında soğuk hava, kurutma makinelerinin sık kullanımı ve sıcak suyla yıkanma gibi nedenlerle özellikle saçlarda çok fazla kuruma meydana gelebilmektedir. Bunu önlemek için saçlar haftada 2-3 kez yıkanmalı, çok sıcak su kullanılmamalıdır. Saça çok zarar vermeden dikkatli kurutulmalıdır.