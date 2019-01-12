Yanmanın önüne geçmek için karikatür hazırladılar

12 olaydan yola çıkarak hazırlanan karikatürlerin, önümüzdeki günlerde afiş ve takvim şeklinde hazırlanarak vatandaşa ulaşacağı belirtildi.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sema Aktolga ve yanık tedavi merkezinden Doç. Dr. Ahmet Deniz Uçar, yanık tedavisinin uzun ve hastalar için zor bir süreç olmasından yola çıkarak, vatandaşlarda bilincin sağlanması amacıyla karikatür hazırladı. Karikatürlerin 12 adet gerçek olaydan esinlenerek hazırlandığını söyleyen Dr. Aktolga, hazırlıklara ilişkin bilgiler verdi. Aktolga, "Türkiye'de en sık rastladığımız 12 vak'adan yola çıkarak böyle bir şeyi hazırladık. Amacımız halkımızın bilinçlenmesi. Karikatürü hazırlarken yanık tedavi merkezimizdeki doktorlarımız ve hemşirelerimizin de görüşlerini aldık. Bu tedavi uzun, masraflı ve zor bir süreç gerektiriyor. Hastalarımız yanığa maruz kaldıkları zaman uzuvlarını kaybedebiliyor maalesef. Biz bu karikatürlerle yanık oluşmadan nelere dikkat etmeliyiz konusuna dikkat çekmek istedik" diye konuştu. Amaçlarının halka ulaşmak olduğunu belirten Aktolga, "Önümüzdeki dönemde bu karikatürleri afiş ve takvim şeklinde halkımıza ulaştırmayı planlıyoruz. Halka ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Ahmet Deniz Uçar da, yanık vak'alarının ülkemizinde çok sık görüldüğünü ifade ederek, "Ülkemizde özellikle son 15 yılda yanık tedavi merkezleri konusunda çok yol aldık. Gerek tedavi süreci bakımından, gerekse merkeze ulaşım bakımdan Avrupa ile yarışır haldeyiz. Bir hasta yanık durumuna maruz kaldığı zaman en fazla iki saatte yanık tedavi merkezine ulaşıyor. Yanık kaynaklı ölüm oranları da Avrupa ve Amerika'dan da az; ama bu durum bizler için yeterli değil. Bizler yanık vak'alarında halkımızın zarar görmemesi ve bilinçlenme sağlanması amacıyla bu karikatürü oluşturduk. Hikayesini bizler yazdık çizimini karikatürist bir arkadaşımız gerçekleştirdi" dedi.