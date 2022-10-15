‘Yaparsın Şekerim'e İzmir'de büyük ilgi

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve yazar Haldun Dormen'in 94 yıllık yaşamını ele alan ‘Yaparsın Şekerim' adlı belgeselin İzmir Karşıyaka'daki gösterimine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gösterime katılan Dormen, “Herkesin her şeyi yapabileceğine inanıyorum. İnsan; azimle, istekle çalışırsa ve bir şeyi gerçekten istiyorsa ‘Yaparsın Şekerim' olur” dedi.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in 94 yıllık yaşamını ele alan ‘Yaparsın Şekerim' adlı belgeselin İzmir Karşıyaka'da gösterimi geçekleştirildi. Haldun Dormen ve yönetmen Selçuk Metin'in de katıldığı belgeselin gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dormen'in hayatından kesitlerin yer aldığı belgeselin gösterimini vatandaşlar dikkatle izlerken, ünlü isimlerin Dormen ile hatıralarını anlattıkları bölümlerde ise duygusal anlar yaşandı.

“Herkesin her şeyi yapabileceğine inanıyorum”

İzmir'e çok kez geldiğini fakat bu şekilde gelmiş olmanın kendisini ayrı mutlu ettiğini belirterek kısa bir acıkmaya yapan Dormen, “Herkesin her şeyi yapabileceğine inanıyorum. İnsan, azimle, istekle çalışırsa ve bir de gerçekten istiyorsa ‘Yaparsın Şekerim' olur” dedi.

“Haldun Dormen sevgisi bitecek gibi değil ve bitmesin diyoruz”

‘Yaparsın Şekerim' belgeselinin yönetmeni Selçuk Metin ise, “Haldun Dormen 94 yıldır üreten bir insan olduğu için onun yalnızca dijital bir platformda yayınlanması değil, onun halkla buluşması da çok önemli. İstanbul'da da gösterimler düzenleniyor ve hepsi coşkuyla geçiyor. Haldun Dormen sevgisi bitecek gibi değil ve bitmesin diyoruz” ifadelerini kullandı.