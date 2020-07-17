Yapay zekayla hazırlanan 23 Bahçeşehir Koleji öğrencisi, LGS'de birincilik getirdi

20 Haziran'da yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Bahçeşehir Koleji'nden 23 öğrenci, tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye genelinde başarıya imza attı. 23 kişi arasında yer alan İzmir'deki Karşıyaka, Güzelbahçe ve Bornova kampüslerinde eğitim gören 3 öğrenci de, ailelerine ve öğretmenlerine büyük gurur ve mutluluk yaşattı.

Pandemi nedeniyle Mart ayından bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrenciler, geçen yıla göre 600 bin fazladan adayın dahil olduğu sınava yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlandı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Türkiye genelinden 23 öğrencimiz LGS ‘de tüm sorulara doğru cevap vererek elde ettiği başarı bizleri gururlandırdı. Birincilik dereceleri ile bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve sınava giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize ve velilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Özlem Dağ ayrıca, “Mart ayından bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrencilerimiz, sınava yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenme platformu Metodbox ile hazırlandı. Kişiye Özgü Öğretim Modeli'mizle öğrencilerin öğrenme hızlarına göre içerik sunuyoruz, çok yönlü gelişimi ve düşünme becerilerini artıran STEM+A eğitimiyle çok yönlü gelişim sağlıyoruz ve sınava yönelik yoğun hazırlık programını içeren Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemleri'mizle öğrencilerimizi ulusal sınavlara tam hazır hale getiriyoruz. 23 öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap verdiği bu yılki LGS bize, yüz yüze eğitimde başarıyı getiren eğitim modellerinin yapay zekâ ile buluşmasının ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönemi başlattığını gösteriyor.”

LGS'deki başarılarını üç ana temelde toplayan Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinin sınavlardaki başarıda kendisini ispatladığını belirtti. Dağ sözlerini şu şekilde sürdürdü, “ Bizim için önemli olan Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), STEM+A eğitimi ve Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi'dir. KÖM ile öğrencilerimizin öğrenme stillerini belirliyoruz, öğrenme hızlarını tespit ediyoruz, kazanım eksikliklerini tam zamanlı belirliyoruz. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak her bir öğrenciye özel çalışma programı uygulanıyor. STEM+A eğitimi ile çok yönlü gelişim sağlanıyor, disiplinler arası çalışma becerisi kazandırılıyor, düşünme becerileri geliştiriliyor. Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi ise deneme sınavları ve benzer soru kitapçıkları ile yürütülen yoğun hazırlık programımız. Tüm bu çalışmalarımızla uzaktan eğitim sürecinin, öğrencilerin ulusal sınavlardaki başarısını olumsuz yönde etkileyeceği ön yargısını ortadan kaldırmış olduk. Uzaktan eğitim ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri geçen yıla oranla daha büyük bir başarı elde etti. Bunun kaynağı da bu üç kriterin yapay zekâ tabanlı Metodbox'a taşınmasıyla derinleştirilmesidir.”

İzmir kampüslerinden üç LGS birincisi çıktı

Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü öğrencisi Mustafa Ediz Tezcan, Bornova kampüsü öğrencisi Ata Sügün ve Karşıyaka kampüsü öğrencisi Kaan Yusufoğlu da, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla büyük gurur yaşadı. Tam puanla Türkiye birincileri arasında yer alan üç öğrenci, planlı çalışma ve kararında kaygı vurgusu yaptı.

“Kendimi hazır hissediyordum”

Mustafa Ediz Tezcan, “LGS'den tam puan aldım. Çok güzel bir duygu. Sürece orta derecede hazırlandım. Kimine göre çok, kimine göre az çalışmış olabilirim. Son zamanlarda motivasyonumu olabildiğince yüksek tuttum. 500 puan almayı açıkçası beklemiyordum. Sınavdan, çok iyi geçtiğini düşünerek çıkmamıştım ama okulda zaten çok fazla deneme sınavı olmuştuk ve ödevler yapmıştık. Bu yüzden kendimi hazır hissediyordum. Bu süreçte en büyük motivasyon kaynağım ise arkadaşlarım oldu. Üniversiteyi de yurt dışında okumayı düşünüyorum. Hangi mesleği seçeceğime de lisede karar vereceğim” dedi.

“Sınava rahat girmek başarıyı arttırıyor”

Ata Sügün, “Tam puan alarak Türkiye birincisi oldum. Başardığım için mutluyum. Sınavdan birkaç hafta önce heyecanlanmıştım ama bir iki gün kala rahatladım. Sınava rahat girmek kesinlikle başarıyı artırıyor. Kaygım olsaydı hata yapabilirdim. Sene başından beri çalışmaya başlamıştım. İyi bir meslek sahibi olmak istiyorum. Mühendis olmak istiyorum. Bu hayalime uygun bir liseye kaydolacağım” diye konuştu.

“Öğrenciler şimdiden çalışmaya başlasın”

Kaan Yusufoğlu ise “500 tam puan yaptığım için çok mutluyum. Sınavda biraz heyecan iyi oluyor ama çok heyecanlanmak kötü. Sınava rahat girmek çok önemli. Sınava geçen sene bu zamanlar hazırlanmaya başlamıştım. İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak istiyorum. İleride de bilgisayar mühendisliği veya roket mühendisliği okumak isterim. Seneye sınava girecek olan öğrencilerin şimdiden çalışmaya başlaması lazım ki sene esnasında konu tekrarlarında vakit kaybetmesinler. Ayrıca dersleri çok iyi dinlemeleri lazım” ifadelerini kullandı. Mustafa Ediz Tezcan, Ata Sügün ve Kaan Yusufoğlu, mutluluklarını aileleri ve okul yönetimiyle paylaştı.