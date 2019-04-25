Yapı ST., ‘Koru Narlıdere'yi tanıttı

İzmir'in prestijli ilçelerinden Narlıdere'de konforlu bir yaşam sunan, üniversite ve alışveriş merkezlerine yakın bir lokasyonda konumlanan Koru Narlıdere projesinin tanıtımı yapıldı.

Taahhüt, gayrimenkul geliştirme, çimento ve hidroelektrik santrali çelik ekipmanlarının imalatını gerçekleştiren Yapı ST, ilk konut projesi Koru Narlıdere'nin lansmanını Balçova'daki satış ofisinde gerçekleştirdi. Yapı ST Kurucu Ortağı Sait Tiğin Özmeydan, “Kendimizi görmek istediğimiz alanlardan bir tanesi de konut imalatıydı. 2018 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir arsa satın aldık ve Koru Narlıdere'yi hayata geçirdik. Bu proje şirket içinde yaptığımız ilk gayrimenkul projesi olsa da geçmişte Bayraklı ve Bornova bölgesinde birçok gayrimenkul geliştirme süreçlerine dahil olmuştuk” dedi.

Narlıdere avatanjı

Yapı ST Kurucu Ortağı Sait Tiğin Özmeydan, son yıllarda önemli yatırımların yapıldığı Narlıdere'de konut ihtiyacı olduğunu ve Koru Narlıdere ile farklı bir konut projesi sunduklarını belirtti. Koru Narlıdere'nin 9 Eylül Üniversitesi tıp fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne yakın mesafede yer aldığına dikkat çeken Sait Tiğin Özmeydan,”Bölgede çok sayıda öğrenci, asistan, öğretim görevlisi yaşıyor. Yakın bir lokasyona İstinye Park gibi büyük bir alışveriş merkezi açılacak. Narlıdere'de sağlık turizmi açısından da yatırımlar her geçen gün artıyor. Bu parametreleri bir araya getirdiğinizde bölgede ciddi anlamda bir konut ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

Hizmet, satış sonrasında da sürecek

Koru Narlıdere projesinde ana stratejilerinin binayı rezidans kurgusuyla işletmek olduğuna dikkat çeken Özmeydan şöyle konuştu: ”Bu projede ana stratejimiz binanın işletme sistemi. Binayı rezidans kurgusuyla işleteceğiz. Koru Narlıdere'de yaşayanlar sadece bir ev sahibi değil, mükemmel bir hizmetin de sahibi olacak. Bir otele gittiğinizde aldığınız hizmet ne ise o hizmeti alacaksınız. Buradan ürün alan insanlara kiralama ve satışta da kendi departmanlarımız tam ve eksiksiz destek verecek.”

Arkası orman, önü deniz

Minimalist ve bireysel yaşama yönelik konut ihtiyacını karşılayacak Koru Narlıdere'de, 1+1 ve 2+1, 1+1 bahçeli ve 1+1 loft daire olmak üzere 143 konut bulunuyor. 4 bin 250 metrekare arsa üzerine kurulu Koru Narlıdere, yatay ve dikey yükselen mimarisi ile dikkat çekiyor. Deniz ve orman manzaralı dairelerin yer aldığı projede fitness salonu, spa ve jenerasyon merkezi, oyun salonları, panoramik körfez manzaralı yüzme havuzu, rezidans hizmeti, 24 saat güvenlik, kuru temizleme hizmetleri yer alıyor. Koru Narlıdere misafirhane ve doğa içerisinde kütüphanesi ile de fark yaratıyor. Koru Narlıdere üniversitelere, alışveriş merkezlerine ve eğlence merkezlerine yakın bir lokasyonda konumlanıyor.