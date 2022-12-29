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Yaralanan Göztepe taraftarına Vali Köşger'den ziyaret

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe-Altay maçında yaralanan sarı-kırmızılı taraftarı tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe-Altay maçında yaralanan sarı-kırmızılı taraftarı tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı.


Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay derbisinin oynandığı sırada tribünde çıkan olaylar nedeniyle bir sarı-kırmızılı taraftar yaralanmıştı. Maç esnasında ambulansla hastaneye kaldırılan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, bir süredir hastanede tedavi görüyor. Bugün sabah saatlerinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çakır'ı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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