Yaralanan köpek örnek dayanışma ile hayata döndü

İzmir'in Buca ilçesinde, tüfekle yaralanan sokak hayvanı tedavi edilmesinin ardından sahiplendirildi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı günlerinde, Buca'nın Kaynaklar bölgesinde bir sokak köpeği tüfekle yaralı şekilde bulunmuştu. Gece geç saatlerde ağır yaralı köpeği gören Ertan Nasay isimli vatandaş, hemen harekete geçti. Açık veteriner bulamayan Nasay, çareyi Buca Belediyesine ulaşarak buldu.

Mesai sonunda gelen ihbarı hızlıca değerlendiren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı hekimler, köpeği müşahede altına aldı. Aldığı saçma yarasıyla çok fazla kan kaybeden kangal kırması köpeğe gerekli müdahale yapılarak sağlığına kavuşturuldu. Köpeğin sağlık durumunun iyileşmesinin ardından aşılama ve kısırlaşma işlemleri de gerçekleştirildi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, duyarlı vatandaş Ertan Nasay ile yoğun tedavi sürecinin ardından iyileşen köpeği Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkında ziyaret etti. Hayvanın sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Kılıç, köpeğin Kaynaklar'da yaşayan bir hayvansever tarafından sahiplendirilmesini sağlayarak sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Yaralı hayvanın sağlığına kavuşması için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Belediye Başkanı Kılıç, “Can dostlarımız bizim için çok değerli. Bu duyarlılığı gösteren tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şuan pandemi sürecinden dolayı onların özellikle mama ihtiyaçları var. Bizler de hem mama hem de veterinerlik desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her zaman onların yanındayız” diye konuştu.