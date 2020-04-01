Yaralı şahin tedavi altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde, bir elektrik şirketinin görevlileri tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavisi yapılmak üzere Bergama Milli Parklar Şube Şefliğine teslim edildi.

Bergama ilçesi Dereköy Mahallesi'nde, elektrik arıza ekipleri tarafından kanadından yaralanmış halde şahin bulundu. Şahinin uçamadığını fark eden görevliler, daha sonra şahini yakaladı. Elektrik dağıtım hattına çarparak yaralandığı düşünülen şahin, bölgeden alınarak Bergama Milli Parklar Şube Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Yaralı şahinin, gerekli tedavilerin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.