Yaralı son depremzede taburcu oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde, kök hücre bağışında bulunduktan sonra alışveriş yapmak için girdiği mağazanın yıkılmasıyla göçük altında kalan ve 16 saat sonra kurtarılan 37 yaşındaki Gülçin Aykut Soykan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde yaşama tutundu. Tedavi sürecinin 1 ayını yoğun bakımda geçiren ve sağ bacağını kaybeden Soykan, taburcu edilen son depremzede oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmesine bin 50 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Kök hücre bağışında bulunduktan sonra alışveriş yapmak üzere Yılmaz Erbek apartmanın zemin katındaki alışveriş mağazasına giren evli ve 1 çocuk annesi 37 yaşındaki Gülçin Aykut Soykan, depreme burada yakalandı. Binanın yıkılmasıyla göçük altında kalan Soykan 16 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi sürecinin 1 ayını yoğun bakımda geçiren ve sağ bacağını kaybeden Soykan'ı evine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi ve Hastane yönetimi ile Egeli sağlıkçılar uğurladı.

Covid-19'u de atlattı

Sağ bacağını kaybeden ve sağ kolu ile yüzünün sağ kısmında ciddi yaralanmalar oluşan Soykan'ın tedavi sürecinin 1 ayını yoğun bakımda geçirdi. Covid-19'u de atlatan Soykan; Ortopedi, Anestezi Yoğun Bakım, Covid Yoğun Bakım ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisinde tedavi gördü. Depremde yaralanıp tedaviye alınan yaralılardan sonuncusu olan Soykan'ın tedavisi tamamlandı ve taburcu edilmesine karar verildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile Tıp Fakültesi ve Hastane yönetimi tarafından evine uğurlanan Soykan, “Karanlıktan sonra böyle bir aydınlığa gelmek gerçekten çok farklı bir duygu. Çok mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Eve gideceğim, çocuğuma kavuşacağım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok iyi insanlarla karşılaştım burada, bana moral açısından da destek oldular. Bu kadar çok sevenimin olduğunu buraya gelince öğrendim. Buradaki hocalarımıza, hemşirelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, onlar olmasaydı ben yaşayamazdım. Enkaz altından çıkartılıp ambulansa bindiğimde dedim ki ‘Tamam artık kurtuldum.' Biraz da o azimle vücudum çaba gösterdi sanırım” diye konuştu.

“Son depremzedemizi de taburcu ettik”

İzmir depreminde yaralıların büyük bölümünün Ege Üniversitesinde tedavi edildiğini hatırlatan Rektör Budak, Covid pandemisi ve deprem süreçlerinde Egeli sağlık çalışanlarının üstün bir gayret gösterdiğini söyledi. Yaralı son depremzedeyi evine uğurlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Rektör Budak, “Allah devlete millete zarar vermesin. Üniversitemiz pandemi ve deprem süreçlerinde çok yoğun hizmet verdi. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm devlet büyüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki hocalarımız ve sağlık çalışanlarımız var. Aynı gayretle en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz” dedi.