Yardım istediği polisin tabancasını kaptı

İzmir'in Konak ilçesinde hastanede polisten yardım isteyen bir kişi, polisin silahını belinden kaparak korku dolu anlar yaşattı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay 22 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Hastane polisi F.Ü.'nün yanına giden M.K., husumetli olduğu kişilerin peşinde olduğunu söyleyerek kendisinden yardım istedi. Hastane polisi F.Ü., yardım isteyen M.K.'ye yardımcı olmak için durumu polis merkezi bildirdiği esnada, M.K., polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını kaptı. Bu esnada kaçmaya çalışan M.K., havaya 2 el ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ekipler, M.K.'yı etkisiz hale getirerek tabancayı aldı. M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Korku dolu anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen olay hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.K.'nin polis memurunun belinden beylik tabancasını aldığı, durumu fark eden polis memuru ve vatandaşların dışarı kaçtığı görüldü. Bir vatandaş ile hastanenin güvenlik görevlisinin de saklanarak korunmaya çalıştığı ve M.K.'nin de herkes çıktıktan sonra dışarı çıktığı kamera tarafından görüntülendi.