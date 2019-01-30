Yargıtay'ın bozduğu davada indirimsiz müebbet

İzmir'de birlikte yaşadığı eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan ve cezası Yargıtayca bozulan sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Bunyak, Bandırma 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulundan gelen raporda sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtilirken, tutuklu sanık Uğur Bunyak, cinayeti hastalığı nedeniyle işlediğini savundu.

Duruşma savcısı esas hakkında verdiği mütalaada cinayetin canavarca bir hisle işlendiğini belirterek, “Sanık, kendisinden kaçan maktulü kovalayarak her biri öldürücü üç darbe vurarak cinayeti kasten ve canavarca bir hisle işlemiştir” diyerek sanığa herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesini talep etti.

“Hastalık yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm”

Esas hakkında mütalaanın okunmasının ardından son sözü sorulan sanık Uğur Bunyak, “Hastalık yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm. Çok rahatsızım, savunmamı avukatım yapsın. Tedavi olmak istiyorum” dedi.

Karar için ara veren mahkeme heyeti, olay öncesinde ve sırasında herhangi bir tahrik olmadığına kanaat getirerek, indirim uygulamadan Uğur Bunyak'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2014'te, Eda Okutgen (41), boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Bunyak tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Müebbet hapse mahkum edilen Uğur Bunyak'ın cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden yeniden rapor alınması talep edilerek bu karar bozuldu.