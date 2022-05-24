Yarımada spor oyunları törenle başladı

Oyunların başlaması nedeniyle Çeşme çarşısında kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi.

Basketbol, plaj voleybolu, mini voleybol, oryantiring, kros tenis, yelken, futbol, satranç, açık su yüzme, masa tenisi branşlarında başarılı sporcuların karşı karşıya geleceği yarışmalar 29 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

Yarımada Spor Oyunlarının başlaması nedeniyle, Çeşme çarşısında, Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne, Çeşme, Karaburun, Urla Seferihisar, Güzelbahçe, Selçuk kaymakam ve belediye başkanları ile Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Yarımada Spor Oyunlarının fikir babası ve organizasyonun gerçekleşmesinde uzun yıllar emek sarf eden Hikmet Dikmen, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamazken, kızı Gül Dikmen Gümüş, törende bir konuşma yaparak, "Yarımada Oyunları kurucularından sevgili babam Hikmet Dikmen'i, sevgili büyüğüm Nuri Ertan'ı saygıyla selamlıyorum. Hepinize başarılar diliyorum ve babamın kucak dolusu sevgilerini iletiyorum" dedi.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, kendisinin 29 yıl önce Çeşme'de kaymakamlık stajı yaparken katıldığı ilk toplantının yarımada oyunları olduğunu belirterek, “Eşim Seferihisarlı olduğu için bu oyunları orada da izleme imkanım olmuştu. Halk orada da bu oyunları çok yakından takip ediyordu. Uzun süredir ara verilen bu oyunların tekrar başlaması için girişimlerde bulunduk. Bu yıl 6 ilçenin katılımı ile yeniden yarımada oyunlarını başlatıyoruz. Balçova ve Narlıdere ilçelerimiz de son anda katılmak istediler ama maalesef fikstürler tamamlandığı için katılamadılar. Ben buradan hocalarıma teşekkür ederken tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Açılış töreni, Kadın Efeler ve Çeşme Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterilerinin ardından sona erdi.