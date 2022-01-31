Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Yarıyıl Çocuk Festivali tüm renkleriyle devam ediyor. 28 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen festival animasyon film gösterimi ile başladı.

Selçuklu çocukların yarıyıl tatillerini daha verimli ve keyifli bir şekilde geçirmesi amacıyla düzenlenen festivalin ikinci gününde Yazar Hasan Karaca “Balık Kentin Kaçakları” adlı kitabının anlatımı ile etkinlik yer aldı. Etkinlikte çocuklar okudukları kitap üzerine resim yaparak, düşüncelerini paylaştılar. Sokak oyunları ve elişi atölyesi ile devam eden festivalin ikinci gününde çocuklar Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Sokak oyunlarının da tadını çıkardılar. Pandomim, ritim gösterisi ve elişi atölyesinin yer aldığı Yarıyıl Çocuk Festivali 5 Şubat'a kadar Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde devam edecek.