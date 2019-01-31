Yarıyıl tatilinde turnuva heyecanı

İzmir'de, Konak Belediyesi'nin spor okullarında kurs gören minikler, yarı yıl tatilinde turnuva heyecanı yaşadı.

Konak ilçesinde, futbol kategorisinde düzenlenen turnuva büyük heyecana sahne oldu. Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce organize edilen ‘Minikler Futbol Turnuvası', belediyenin Halkapınar Spor Tesisleri'nde yapıldı. Turnuvada maçlar, spor okullarında kurs gören minik öğrencilerden oluşturulan dört takım arasında oynandı.

Yağmurlu havaya rağmen son derece keyifli ve bir o kadar da çekişmeli geçen turnuvada, Zafertepe Tarık Gencay Spor Tesisleri'ndeki spor okulunda kurs gören öğrenciler ile Güneşli Mahallesi'ndeki Atilla Spor Tesisleri'nde eğitim gören öğrenciler finalde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçın sonucunu penaltılar belirledi. Atılan penaltı vuruşları sonrası 5-4'lük skorla galibiyeti Zafertepeli öğrenciler aldı. Güneşli Mahallesi'ndeki tesiste kurs gören minik futbolcular turnuvanın ikincisi olurken, üçüncü Toros Spor Okulu öğrencileri, dördüncü ise Levent Spor Okulu öğrencileri oldu. Turnuvaya katılan her çocuğa forma ve madalya verildi.

Şehir dışında olması nedeniyle turnuvayı izleyemeyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise gönderdiği mesajında turnuvaya katılan tüm minik sporcuları ve eğitmenlerini kutladı. Bu yıl karnesi alarak yarıyıl tatiline çıkan minikler için başta karne şenliği olmak üzere birçok keyifli etkinlik organize ettiklerini dile getiren Pekdaş, futbol turnuvasının da bu etkinliklerden biri olduğunu söyledi. Pekdaş, “Amacımız; öğrencilerimizin yarıyıl tatilini keyifli bir hale dönüştürerek, hafızalarında güzel anılar bırakmak. Ben turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Spor yapmayı hiç bırakmasınlar; çünkü spor yapan insanlar başarılı olur” diye belirtti.