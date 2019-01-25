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Yarıyıl tatilindeki minikler Foça'daki şenlikte eğlendi

İzmir’de Foça Belediyesi, okulların tatil olmasıyla yarıyıl tatili çocuk şenliğinin ilkini Ilıpınar Mahallesi’nde yaparken, çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

İzmir'de Foça Belediyesi, okulların tatil olmasıyla yarıyıl tatili çocuk şenliğinin ilkini Ilıpınar Mahallesi'nde yaparken, çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.


Foça ilçesinde, yarıyıl tatili çocuk şenliğinin ilki Ilıpınar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. "Birlikte Oynayalım" isimli oyunu izleyen çocuklar, ödüllü yarışmalar ile heyecanlandı ve sihirbazlık gösterilerini hayranlıkla izledi. Yarıyıl tatilindeki çocuklar, iki saat süren şenlikte eğlencenin tadını çıkardı.


Şenlik sevincini paylaşan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, miniklere tatillerinin iyi geçmesini diledi. Çocuk şenliklerinin, 28 Ocak 2019 Pazartesi günü Yeni Bağarası'nda, 30 Ocak 2019 Çarşamba günü Yeni Foça'da ve 1 Şubat 2019 Cuma günü Foça'da devam edeceği belirtildi.

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