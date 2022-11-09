Yaş meyve sebze sektöründen Asya çıkarması

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Tayland'da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarına info stand ile katılım sağladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2-4 Kasım 2022 tarihlerinde Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarına katıldı. Fuara; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vural Güleç ve Vildan Akgedik katılım sağladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, fuara Türkiye'den 9 firma ve 3 ihracatçı birliğin katıldığını açıklayarak, “Asia Fruit Logistica Fuarı bu sene ağırlıklı olarak Asya ülkelerinden olmak üzere 10 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Hem fuarlar hem de UR-GE projelerimiz, sektörel ticaret heyetlerimizle yurtdışında yeni pazarlar bulmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya da yaş meyve sebze sektörü için son derece önemli bir pazar” dedi.

Uçak, “Ekim ayında birliğimizin ihracatı yüzde 3 artışla 121 milyon dolara, 10 ayda ise yüzde 4 artışla 966 milyon dolara ulaştı. Tayland'a şu an sadece elma ihracatı gerçekleştiriyoruz. Tayland'a 2022 yılında 200 bin dolarlık elma ihracatı yaptık. Mandalina ürünü için de iki ülke arasında girişimler devam ediyor. Fuarda hem Tayland'dan hem de Hindistan, Malezya, Endonezya gibi ülkelerden alıcılar standımızı ziyaret etti. Üyelerimiz adına alım taleplerini topladık. Çok verimli bir fuar geçirdik. Firmalarımız yabancı alıcılarla bağlantıya geçip ihracatlarını daha da artıracak” diye konuştu.

Fuarda EYMSİB standını Türkiye Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy ve Ticaret Müşaviri Öykü Önal da ziyaret etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, büyükelçi ile birlikte Türk katılımcı firmaları da ziyaret etti.