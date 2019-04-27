Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatçılarının gurur günü

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nde düzenlenen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) 2018 yılı mali genel kurul toplantısı “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ve rekor katılıma sahne oldu. EYMSİB'in genel kurulunu yapmasıyla birlikte Ege İhracatçı Birlikleri'nde genel kurul maratonu tamamlandı.

En fazla yaş meyve sebze ihracatı kategorisinde 15, en fazla meyve sebze mamulleri ihracatı kategorisinde 15, en fazla ülkeye ihracat yapan firma kategorisinde 7 ve yeni üye olan firmalar arasında en fazla ihracat yapan 3 firma olmak üzere toplamda 40 üye ödül aldı.

Genel kurulda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında birlik tarihinde bir rekora imza atarak 831 milyon dolar ihracat rakamına ulaştıklarını, 2019 yılı için 1 milyar dolara aşmayı hedeflediklerini söyledi. Uçak, "Ödül alan 40 üyemizin de katılımı gurur vericiydi" dedi.

Göreve geldikten sonra geçen 1 yıllık dönemde yaptıkları icraatları özetleyen Uçak, “Üretici ve ihracatçılarımıza ne kadar yakın olabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Ne kadar ortak akıl ile hareket edersek o kadar verimli oluruz diye yola çıktık. Bu çerçevede, icraatlarımıza Üye İlişkileri Timi'ni hayata geçirerek başladık. Yine üretici ve ihracatçılarımıza yakın olma bilinci ile bölgemizde geniş katılımlı üretici ve ihracatçı toplantıları düzenlemeye başladık. Bu kapsamda Kemalpaşa, Alaşehir, Ödemiş, Selçuk, Ortaca, Seferihisar ve Sultandağı ilçelerimizde toplam 9 adet Ortak Akıl Toplantısı düzenledik" diye konuştu.

Yurt dışı tanıtım faaliyetleri kapsamında; Hong Kong, Rusya, Fransa, Çin, Almanya, Dubai ve Japonya'da fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve tadım etkinliklerinde bulunduklarını anlatan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taze kiraz ve üzümde gerçekleştirdiğimiz URGE projesini, Güney Afrika ve Çin'e iki etkinlik yaparak başarı ile tamamladık. Önümüzdeki dönem hem taze meyve sebze hem de meyve sebze mamulleri sektöründe yeni URGE projeleri başlatmak istiyoruz ve siz değerli üyelerimizin de katılımlarını bekliyoruz."

EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, konuşmasını bir yıl önce söylediği "Ben değil biz olacağız" sözünü tekrarlayarak tamamladı.

27 ülkeye yaş meyve sebze ihracat yapan Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Ltd. Şti. firması Yaş meyve sebze kategorisinde en fazla ülkeye ihracat yapan firmalar sıralamasında birinci olurken, meyve sebze mamulleri kategorisinde ise; 46 ülkeye meyve sebze mamulleri ihraç eden Yonca Gıda San. Tic. A.Ş. en fazla ülkeye meyve sebze mamulleri ihraç eden firmalar listesinde ilk sırada yer aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde, önceki dönem EYMSİB Başkanı Rıza Seyyar ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın buluşması herkesin takdirini topladı.