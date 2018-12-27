Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında tarihi rekor

Ege Bölgesi'nden yapılan yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı aylık bazda ilk kez Kasım ayında 100 milyon doları aşmış oldu.

Egeli meyve sebze mamulleri ihracatçıları, Kasım ayında Türkiye'ye 60 milyon 288 bin dolarlık döviz kazandırırken en fazla ihraç edilen ürünler kornişon turşusu, kurutulmuş domates, biber turşusu oldu. Egeli mamul ihracatçıları 180 farklı ürün çeşidini ihraç etme başarısı gösterdi. Kasım ayında, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyesi firmaların yaş meyve sebze ihracatı ise yüzde 41'lik artışla 32 milyon 289 bin dolardan, 45 milyon 386 bin dolara fırladı. Yaş meyve sebze ürünleri ihracatında öne çıkan ürünler, 21 milyon 633 bin dolarla kestane, 5,6 milyon dolarlık tutarla satsuma mandalina ve 4,9 milyon dolar ile sofralık üzüm ihracatı oldu. Bu ürünleri nar, limon, domates, portakal, hurma, greyfurt ve salatalık ihracatı takip etti.

2019 hedefi 1 milyar 50 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin Kasım ayında 105,7 milyon dolarlık ihracat rekoru yanında, son bir yıllık dönemde yaptığı ihracatın yüzde 14'lük artışla 727 milyon dolardan 830 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılı için 1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefi koyduklarını dile getirdi. Son bir yıllık dönemde yaş meyve sebze ihracatlarının yüzde 44'lük artışla 161 milyon dolardan 232 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Uçak, “Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 6'lık yükselişle 566 milyon dolardan, 598 milyon dolara çıktı. Türk halkının yüzünü güldüren ihracat rakamlarına katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 230 arttı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri, 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde 112 ülkeye 550 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç etme başarısı gösterirken Almanya 104 milyon dolarlık ihracatla lider oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 95 milyon dolarlık Ege lezzetleri tercih ederken, İngiltere'ye 61 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç edildi. Bu ülkeleri; Hollanda, İtalya, Kanada, Avustralya, Fransa, Belçika ve Çin izledi. Ege Bölgesi'nden meyve sebze mamulleri ihracatında en önemli artış ise Japonya'ya oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin, Japonya'ya yönelik Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ile işbirliğinde 2 yıldır yürüttüğü Turquality projesinin semerelerini görmeye başladı. Japonya'da meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 125'lik artışla 5 milyon 75 bin dolara ulaştı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri, 2018 yılında 81 ülkeye yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirirken Rusya 63,5 milyon dolarlık Türk yaş meyve sebze tercihi ile zirvede yer aldı. Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 230 artış gösterdi. 37 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı ile Almanya ikinci sırada yer alırken, zirvenin üçüncü basamağı 32,5 milyon dolarlık ihracatla İtalya'nın oldu. Bu ülkeleri; Polonya, Ukrayna, Romanya, Beyaz Rusya, İngiltere, Lübnan ve İsveç takip etti.