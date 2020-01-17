Yasa dışı avcılığa 49 bin TL ceza

İzmir'de, su ürünlerindeki yasa dışı yollardan yapılan avcılığa yönelik denetimler devam ederken, avcılık yaparken durdurulan özel bir tekneye ve kişilere toplamda 49 bin TL idari para cezası kesildi.

Yasa dışı avcılığa yönelik İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan Reisbey isimli kontrol teknesi, denizlerde görevine devam ediyor. Bu kapsamda, Reisbey başta olmak üzere deniz polisi ve sahil güvenlik unsurları ile yapılan denetim sırasında, içinde 'şebeke' olarak tabir edilen yöntemle yasa dışı avcılık yaparken yakalanan kişilerin bulunduğu plakasız özel bir tekne durduruldu. Ruhsatsız olduğu anlaşılan tekne ve av araçlarına, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu ve içinde bulunanlara idari para cezası uygulandı. Denetlemede gemi donatanına 25 bin TL, gemide ruhsatsız avcılık yapan altı kişinin her birine 4 bin TL olmak üzere 24 bin TL, toplamda ise 49 bin TL idari para cezası verildi.