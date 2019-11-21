Yasa dışı bahis şebekesine İzmir merkezli operasyon: 48 gözaltı

İzmir merkezli 11 ildeki operasyonda şok detaylar ortaya çıkarken gözaltına alınan 48 kişiden örgütün lider ve yöneticileri olmak üzere 9'u tutuklandı, 38 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusuyla yasa dışı bahis oynatmak amacıyla örgüt kurdukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. İzmir merkezli 11 ilde operasyonun düğmesine basan ekipler, 8 ay süren detaylı çalışma sonrasında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

48 kişi tek tek alındı

Operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yasa dışı yollardan 35 milyon lira para akışı sağladıkları tespit edildi. Öte yandan belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 493 bin 830 lira, başka kişilere ait çok sayıda bankamatik kartı, sim kartlar, USB bellek, bir tabanca ve 126 fişek ele geçirildi.

Aralarında kod isimler kullanmışlar, şifreli haberleşmişler

Örgüt üyelerinin aralarında kod isim kullanarak şifreli programlar aracılığı ile koordinasyon sağladıkları, örgütün saha elemanlarınca hesaplarda toplanan paraların çekim işlemlerini gerçekleştirdikleri, toplanan paraların site yöneticilerine örgüt içerisindeki kuryeler tarafından teslim edildiği ve bu şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden haksız menfaat sağladıkları tespit edildi.

7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 48 şüpheliden örgütün lider ve yöneticisi konumunda bulunan 9 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Örgüt faaliyetlerini yürüten 38 zanlı ise adli kontrol tedbiri ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.