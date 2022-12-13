Yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanlara 2022'de 19 milyon ceza

2021 yılında 3 bin 516 olan yasa dışı su ürünleri avcılığı, 2022'de 3 bin 893'e yükseldi. Ayrıca tüm denizlerde yıl boyunca yasa dışı su avcılığı yapan kişilere, 19 milyon 305 bin 699 lira idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türk kara sularında yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanlara ceza yağdı. Bir önceki yıl 3 bin 516 olaya toplam 17 milyon 296 bin 953 lira idari para cezası uygulanırken, 2022 yılında 3 bin 893 yasa dışı su ürünleri olayına toplam 19 milyon 305 bin 699 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, 2020 yılında 3 bin 593 olaya 13 milyon 814 bin 410 lira, 2019 yılında 6 bin 398 olaya 20 milyon 777 bin 91 lira, 2018 yılında 4 bin 568 olaya 12 milyon 434 bin 762 lira ve 2017 yılında 2 bin 692 olaya 5 milyon 631 bin 793 lira ceza uygulandı.