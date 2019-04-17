İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan göçmenlere operasyon

İzmir’in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 göçmen yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı.

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 göçmen yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesi Özdere açıklarında süratli fiber tekne içerisinde bir grup göçmen tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, hemen bölgeye intikal ederek hareketli fiber tekneyi durdurdu. Teknedeki 6 Afganistan, 4 Kongo ve 2 Mali uyruklu toplam 12 göçmen (6 erkek, 4 kadın, 2 çocuk) yakalandı.


İhbar üzerine düzenlenen bir başka operasyonda ise, Sahil Güvenlik ekipleri Menderes ilçesinde 32 göçmeni yakaladı. Tüm bu operasyon anları havadan görüntülendi. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.