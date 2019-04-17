Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan göçmenlere operasyon

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 göçmen yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesi Özdere açıklarında süratli fiber tekne içerisinde bir grup göçmen tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, hemen bölgeye intikal ederek hareketli fiber tekneyi durdurdu. Teknedeki 6 Afganistan, 4 Kongo ve 2 Mali uyruklu toplam 12 göçmen (6 erkek, 4 kadın, 2 çocuk) yakalandı.

İhbar üzerine düzenlenen bir başka operasyonda ise, Sahil Güvenlik ekipleri Menderes ilçesinde 32 göçmeni yakaladı. Tüm bu operasyon anları havadan görüntülendi. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.