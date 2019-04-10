Yaşam Çemberi sergisi sanatseverlerle buluştu

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü'nde İsveç Enstitüsü'nün desteklediği, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde 22 lisans öğrencisinin eserlerinin gösterildiği “İma/Implication” sergisi kapsamında, Belgin Gürbüz tarafından hazırlanan “Yaşam Çemberi” enstalasyonu (yerleştirme sanatı) gerçekleştirildi. Etkinliğe Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender, etkinlik koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emine Halıçınarlı ve öğrenciler katıldı.

Kadına şiddet işleniyor

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Merih Tekin Bender, “Proje çerçevesinde ortak bir malzeme üzerinde değişen konseptler; genellikle cinsiyet teması üzerinden bu çalışmalarımızı oluşturuyoruz. Performanslar ve yerleştirmelerle süren sergimizde bugün yine bir yerleştirme var. Bu sergide aslında kimliğin farklı bir boyutu olan şiddet teması üzerinden hareket edip onu işlemeyi seçti. Arkadaşımızın kadına şiddet temasını çalışmasını anıt şeklinde oluşturması ve bu anıtı kendi fotoğraflarını kullanarak tamamlaması konunun çok daha iyi yansıtılmasını sağlamış. Şiddetin herkese bütün insanlığa yönelen bir yanı var ancak belgin ağırlıklı olarak kadın teması üzerinde durdu fakat yerleştirmesinde kendisiyle ilgili ele aldığı empatik bir kurgudan oluşması çok daha etkileyici oldu” dedi.

"Eğitimli kadına ihtiyaç var"

“Yaşam Çemberi” enstalasyonunu gerçekleştiren Belgin Gürbüz de, “Türkiye ve dünyada gerçekleşen kadına şiddet, çocuk istismarına yönelik şiddete değinmek istedim. Çalışmamda ağırlıklı olarak kadına şiddet temasını işledim. Kendi fotoğraflarımı kullanarak bir empati alanı oluşturmaya çalıştım. Çemberin merkezinde kendi yüzümü kullandım, eldivenlerinin her birini farklı birer kadın olarak düşündüm” diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Emine Halıçınarlı ise şiddetin ülkemizde ve dünyada her geçen gün büyüyen bir sorun haline gelmesi, özellikle de kadına şiddetin artmasında endişe duyduğunu belirterek, hem aile hayatında hem çocuk yetiştirme konusunda eğitimli kadına ihtiyaç olduğunu vurguladı.