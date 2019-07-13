Yaşam savaşçısı minik Azra

İlk karaciğer nakli 6 aylıkken babasından, organ reddi gelişmesi üzerine 22 aylıkken ikinci nakli dayısı Enes Ünlü'den gerçekleştirilen Azra, 2 yıllık ömrüne büyük mücadeleler sığdırırken, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, “Azra zor günleri geride bıraktı. Azra ve onun gibi bebeklerimizin sağlıkla büyüdüğünü görmek en büyük mutluluk kaynağımız” dedi.

Giresun'da yaşayan kuaför Sabriye Sağır (27) ile fitness antrenörü Veli Sağır (43), iki yıl önce kızları Azra'nın dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Anne Sağır, Azra daha 6 günlükken kakasının renginin normal olmadığını fark edip şüphelendi. Dışkısındaki değişikliğe anlam veremeyen çift, soluğu devlet hastanesinin acil servisinde aldı. Dışkıdaki beyazlığın anne sütünden kaynaklanmış olabileceği, enfeksiyon kaynaklı olabileceği söylenmesine karşın çift tatmin olmadı. Sağır çifti bebeklerini bu kez çocuk hastanesine götürdü. Sarılık başlayan bebeğin safra kanallarının olmama ihtimali bulunduğunu belirten doktoru, Azra'yı Trabzon'a sevk etti. Burada yapılan tetkikler sonucu Azra'ya doğuştan safra yolları yokluğu tanısı koyuldu. 35 günlükken safra yolu açılması için kazai ameliyatı yapılan Azra'nın ancak karaciğer nakliyle sağlığına kavuşabileceği belirtildi.

Soluğu İzmir'de aldılar

Sağır çifti, karaciğer nakli için işlerini güçlerini bırakıp hem doktorların önerisi hem de internette yaptıkları araştırma sonucunda nakil için İzmir'e Kent Hastanesi'ne geldi. Yapılan tetkikler sonucu baba Sağır'ın uygun verici olduğu saptandı, nakil 15 Kasım 2017 tarihinde Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Önce babadan, sonra dayıdan nakil

Azra babası Veli Sağır'dan nakledilen karaciğer dokusuyla yeni bir hayata başladı. Çift, Giresun - İzmir arasında mekik dokumamak için İzmir'de ev tutup yaşamaya başladı. Azra nakilden sonra hızla iyileşip büyümeye başladı; hatta minik kızın ilk yaş günü hastanede doktorları, hemşireleriyle kutlandı. Her şey iyi giderken Azra bebek yeniden sararmaya başladı. Vücudun organı reddettiği ortaya çıktı ve başa dönüldü. İkinci nakil için dayı Enes Ünlü (29) gönüllü oldu. Bu nakil de ilk nakilden 16 ay sonra aynı ekip tarafından 22 Mart 2019'da gerçekleştirildi. Azra için ikinci kez yeni bir hayatın kapıları açıldı. Yürümeye başlayan Azra, sevimliliğiyle, büyüklere taş çıkartan mücadelesiyle Karaciğer Nakli Kliniği'nin sevgilisi haline geldi.

Azra'nın iki kahramanı

Kızının 16 ay arayla iki kez karaciğer nakli ameliyatı geçirdiğini belirten baba Sağır, "Donör olabileceğim belli olduğunda tansiyon sorunum çıkmış, diyet yaparak 90 kilodan 75 kiloya inerek ameliyat masasına yatmıştım. Her şey çok güzel gidiyor derken, kendimizi tekrar nakil sürecinde bulduk. Kayınbiraderim kızımın kahramanı oldu, sayesinde yeni bir hayata başladı. Hem ona hem doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İki yıldır evimizden uzaktaydık. Azra iyileşti artık evimize dönüyoruz. Kontrollere gidip geleceğiz. Dünya bir yana Azra bir yana. Bu iki yılda çektiğimiz tüm sıkıntıların, çilelerin kutsal olduğunu gördük. Sonuç iyi olunca hepsini unuttuk, gitti" diye konuştu.

Giresun'da pet-shop işleten dayı Enes Ünlü de, ilk nakilde de Azra için gönüllü olduğunu belirterek, “Azra bizim her şeyimiz. Ona canımız feda. Tek isteğim Azra'nın sağlıkla büyümesi” dedi.

Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ekibinden Opr. Dr. Cahit Yılmaz, şöyle konuştu:

"Azra'ya 35 günlük iken Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde biliyer atrezi nedeniyle kasai operasyonu uygulanmış. Hastanemize başvurulduğunda Azra'da siroz gelişmiş, karaciğer yetmezliği başlamıştı. Azra'ya 6 aylıkken babasından nakil yaptık. Operasyon sonrası erken dönem sorunsuz taburcu ettik. Uzun dönem takibinde rejeksiyona (organ reddi) bağlı yeniden karaciğer yetmezliği gelişmesi üzerine geçtiğimiz mart ayında 22 aylıkken dayısından nakil yaptık. Erken dönem sorunsuz seyretti, taburcu oldu, ayaktan takipleri devam ediyor. Şimdilik sonuçları iyi; kilo almaya ve fiziksel olarak gelişmeye (yürümeye başlamış) devam ediyor. Azra ve onun gibi bebek, çocuk hastalarımızın sağlıkla büyüdüklerini görmek en büyük mutluluk kaynağımız. Bu güzel tablolar tüm yorgunluklarımızı unutturuyor."