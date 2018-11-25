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Yaşama bakışını taşlara yansıttı

Ödemişli emekli bankacı Aysen Uşarer, taş boyama sergisi düzenledi.

Ödemiş Yıldız Kent Arşivi Müzesi (ÖYKAM) sergi salonunda çılan sergiye çok sayıda vatandaş katıldı.



Sergi açılışında konuşan Ayşen Uşarer, yaklaşık 2,5 yıldır uğraştığı taş boyama işini Birgi'deki evin bordum katında yaptığını belirterek, “Emekli olduktan sonra bu işe merak sardım. İlk kez sergi açıyorum. Bundan sonra sergilerimi artırmaya çalışacağım” dedi. Taşların enerjini sevdiğini ve renkli taşların gücünden etkilenerek yola çıktığını ifade eden Aysen Uşarer, sergide 150 eserin bulunduğunu belirterek, “Sergi konseptinde taş tasarımı, kediler, kuşlar, evler ve Afrikalı kadınlar yer alıyor” diye konuştu. 'Taşların Hikayesi Taş Boyama Sergisi' 2 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

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