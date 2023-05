Yaşamdan ilham alan tasarımlarıyla ödül kazandılar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından her yıl düzenlenen yarışmaya Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri damga vurdu. İM 2022 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışmasında 5 farklı kategoride toplam 596 proje yarışırken, Yaşar Üniversitesi ise 36 farklı proje ile katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak, temsilciler ve akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri, öğrenci projelerinin özgünlük, yapı, sunum ve tasarım sürecini dikkate alarak değerlendirdi.

Yaşar Üniversitesi öğrencileri, tasarım stüdyosu projeleri yıl kategorileri ile mobilya ve aydınlatma tasarımı kategorilerinde farklı dereceler olmak üzere toplam 4 ödül kazandı. İç mimarlık eğitimi alan öğrencilerin hem meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamayı da amaçlayan yarışmada ilk elemeyi geçerek 5 kategoride toplam 60 finalist arasına adını yazdıran projelerin 8'i, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarımları oldu. Final değerlendirmesinde Esra İpek, kamusal alanda sergilenen; ancak tek bir cepheden ışık alan heykelin doğal yollarla aydınlatılması için hazırlanan "Light Towards The Sculpture" isimli projesiyle 1. yıl kategorisinde birinci oldu. Nazmiye Çam, farklı üniversite öğrencilerini bir araya getiren toplum projesi olan "Teach-Community Center" ile 2. yıl kategorisinde üçüncü oldu. 4. yıl kategorisinde ise Esma Taşdemir, maddi açıdan dezavantajlı öğrencilerin sanat, teknoloji, bilişim ve edebiyat gibi alanlarda ağ oluşturmasını sağlayan bir gençlik merkezi olan 'Team Work Makes Dream Work' isimli projesiyle Eşdeğer Mansiyon Ödülüne layık bulundu. "Mobilya ve Aydınlatma" kategorisinde ise Zehra Özden ve Ğemgin Akmeşe'nin ortak projesi olan ve çocukların motor becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanan 'Elephant' isimli proje ikincilik ödülünü aldı. Doğa Apulut'ın 'Sculpted: A Tribute To Ali Hadi Bara', Afra Pınar Yahşi'nin 'Culture River' isimli projesi ile Elvan Nerman'ın 'Conections With Stations' ile 'Bridge: A Community Center in Bornova' isimli projeleri ilk 12 proje arasında yer aldı.