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Yaşamını yitiren MHP'li Aydemir için mevlit okutularak lokma dağıtıldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 18 gün önce evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir için mevlit okutularak lokma dağıtıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 18 gün önce evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir için mevlit okutularak lokma dağıtıldı.


MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, 18 gün önce evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Cuma namazı sonrası, yaşamını yitiren Aydemir için MHP Aliağa İlçe Başkanlığı'nda mevlit okutularak dualar edildi. Abdürrahim Aydemir için Demokrasi Meydanı'nda da lokma dağıtıldı.


Programa; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Mili Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, AK Parti ilçe Başkanı Hamdi Erdem, Aydemir'in ailesi, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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