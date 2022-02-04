Yaşar Senfoni Orkestrası “yeniden merhaba” dedi

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2022 yılının ilk konserini gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeniyle bir süredir konserlerine ara veren orkestra, yeniden müzikseverlerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleşen konsere, İzmirliler büyük ilgi gösterirken, şef Orhun Orhon'un yönetimindeki konserde, Uluslararası Marsyas Flüt Yarışmasından birincilik ödüllü flüt sanatçısı Öncü Uçar da solist olarak yer aldı.

Program, elektroakustik müziğin tanınan ismi Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Özer'in “Kara Kam” adlı bestesiyle başladı. Ardından flüt sanatçısı Öncü Uçar, Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile Carl Reinecke'nin Re Major Flüt Konçertosunu seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise orkestra, şef Orhun Orhon yönetiminde, Beethoven'ın 5. Senfoni'sini çaldı. Orkestranın performansı seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

2006 yılında Yaşar Üniversitesi kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar'ın fikriyle oda orkestrası olarak kurulan ve İzmir'de vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneğini oluşturan Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, kültürel hayatı zenginleştiren çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunmaya devam ediyor. Orkestranın bir sonraki konseri ise 2 Mart 2022'de yine Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.