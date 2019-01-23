Yaşar Üniversiteli akademisyene ABD'de önemli görev

Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ian Collins, yükseköğretimde dil eğitimi alanında dünyanın önde gelen akreditasyon kurumu olan CEA'nın (Commission on English Language Program Accreditation) Yönetim Kuruluna seçilme başarısı gösterdi.

Merkezi Washington'da bulunan ve İngilizce dil eğitim programlarına kalite belgesi verilmesinde Amerika'nın en üst düzey karar organı olarak kabul edilen CEA, aynı zamanda ABD Eğitim Bakanlığının dil öğretimi alanında yetki verdiği tek kalite kurulu olma özelliği taşıyor. CEA Yönetim Kurulunun çalışma prensipleri hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ian Collins, “Yönetim kurulumuz, CEA'nın çalışma ilkelerini belirlemek, programların akreditasyon kararlarını vermek ve CEA'nın İngilizce dil öğretimi ve idaresi alanında sürekli değişmekte olan ihtiyaçları karşılamaya devam edebilmesi için gerekli iyileştirmeleri sağlamaktan sorumlu. Ocak 2019 itibariyle görevime başladım. Benimle birlikte 13 üyeden oluşan kurul üyeleri zorlu bir seçim sürecinden geçti ve akademik nitelikleri ve deneyimleri ile alanlarının uzmanı kabul edildiler. Bu başarı, Türk yükseköğretim kurumları adına da gurur vericidir” dedi.

CEA'nın önemi

Yılda 3 defa toplanan kurul her toplantıda yaklaşık 30 kurumun kalite belgesi başvurusunu karara bağlıyor. Aralarında University of Illinois, Columbia University, Boston University gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin bulunduğu 350'ye yakın kuruma kalite belgesi veren CEA, Türkiye'den de Yaşar Üniversitesi, İTÜ, Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'ni akredite etmişti.