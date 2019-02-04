Yaşar Üniversiteli gençlerin filmine "En iyi belgesel" ödülü

İzmir Tepecik'teki Roman gençlerin, perküsyon ustası Hamdi Akatay öncülüğünde kurduğu Filarmoni Orkestrasının hikayesini anlatan Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin "9/8 doğmak" isimli filmi, Galler'in Swansea kentinde düzenlenen Uluslararası Copper Coast Film Festivalinde “En iyi belgesel ödülü” kazandı.

Galler'in Swansea Sanat Fakültesi tarafından düzenlenen ve tüm dünyadan katılımcılara açık olan Uluslararası Copper Coast Film Festivalinde, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü bu yıl bitiren öğrencilerin filmi, ödül kazandı. Halid İlhan, Gözde Kara, Aslı Türetken, Yalın Yalçuk ve Mert Omay'dan oluşan ekibin “9/8 doğmak” isimli filmi, “En iyi belgesel” ödülünü kazanmayı başardı.

Film hakkında bilgi veren ekip üyeleri, "19 dakikalık bu belgeselimizde izleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkarmayı hedefledik. Bugüne kadar sosyal problemleri ile ön plana çıkan, ancak herkesin, oradaki insanların eşsiz müzik yeteneklerini bildiği Tepecik mahallesindeki, Roman gençlerinin ve onlara farklı bir dünya açan dünyaca ünlü perküsyon ustası Hamdi Akatay'ın hikayesini anlatmaya çalıştık. Çoğu konservatuarda okuyan gençlerin 5 yıl önce kurucuları ve şefleri Akatay öncülüğünde hayata geçirdiği Tepecik Filarmoni Orkestrasının hikayesini anlattık. Adeta müzikle nefes alıp veren bu gençlerin hayatına, Mozart'ın nasıl dokunduğunu gözlemledik, klasik batı müziğiyle Doğu ritimlerini birleştirip bir çıkış yolu buldukları anlara odaklandık. Doğu ve Batı arasında güzel bir müzik köprüsü kuran Orkestranın, kimi zaman bir kahvehanede kimi zaman sokakta yaptıkları provalara, kimi zaman da büyük salonlarda verdikleri konserlere tanıklık ettik" dedi.

Doğu ve Batı müziğini sentezleyerek uluslararası bir kimlik kazandıran bu orkestranın hikayesini ve müziğin evrenselliğini anlattıkları filmleriyle uluslararası bir festivalde ödül kazanmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yaşarlı gençler, “Danışmanımız Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk'e ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Bayram başta olmak üzere tüm akademisyenlere bugüne kadar bize olan destekleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

"9/8 doğmak" filmi; ayrıca, 25. Adana Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışmasında, 6. Aegean Uluslararası Belgesel Film Festivalinde finalist olurken, 19. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali ve 4. Marmaris Kısa Film Festivali gibi birçok festivalde de gösterildi.