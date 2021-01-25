Yaşar Üniversitesi akademisyenlerine uluslararası ödül

Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Araştırma Görevlisi Yeşim Deniz Özkan Özen'in makaleleri, uluslararası ödül aldı. İngiltere merkezli, 54 yıldır akademik dergi ve kitapların yayıncılığını yapan Emerald Yayıncılık, dünya çapında binlerce makale arasında yaptığı değerlendirmede, Yaşar Üniversitesi akademisyenlerin çalışmasını, 2020 Emerald Literati Awards kapsamındaki en önemli ödüllerden biri olan "Yüksek Övgüye Değer Makale" ödülüne layık gördü.

Yönetim, işletme, eğitim, sağlık ve mühendislik gibi alanlarında akademik dergi ve kitapların uluslararası yayıncısı olan Emerald Yayıncılık, bünyesindeki yayınlarda yer alan makalelerden yüksek etki oluşturan ve öne çıkanları, 25 yılı aşkın süredir Emerald Literati Awards çatısı altında ödüllendiriyor. Bu yıl 26.'sı verilen bu ödül ile yazarların, yalnızca Emerald dergilerine ve kitaplarına değil, aynı zamanda bilginin kendisine yaptığı olağanüstü katkıların kutlanması ve ödüllendirilmesi amaçlanıyor.

Saygın bir ödül

Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Araştırma Görevlisi Yeşim Deniz Özkan Özen'in "Yüksek Öğretimde Yalın Yönetim: İşletme fakültesinde yalın dönüşüm için çok kriterli karar verme uygulaması ile bir model önerisi" başlıklı makalesi, binlerce makale arasından seçilerek 2020 yılı Emerald Literati Awards kapsamındaki en önemli ödüllerden biri olan "Highly Commended Paper - Yüksek Övgüye Değer Makale" ödülünü aldı. Yayınevinin Editör Kurulu, makalenin geçen yıl Emerald veri tabanında yayınlanan en seçkin makaleler arasında yer aldığını belirterek, bu ödüle layık gördü. Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Araştırma Görevlisi Yeşim Deniz Özkan Özen, üretim yönetimi alanının önemli konularından biri olan yalın düşünceyi; yükseköğretim kurumlarında israfların tanımlanması ve önlenmesinde kullanan çalışmaları ile çok katmanlı bir model önerisi sunarak, kurumların yalınlaştırılmasına ve verimliliğin artırılmasına yönelik bir yol haritası geliştirdi.