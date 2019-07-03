Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne İLEDAK akreditasyonu

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ege Bölgesinde ilk ve tek İLEDAK akreditasyonu alan fakülte oldu.

Ulusal çapta iletişim alanında akreditasyon verme yetkisindeki tek kuruluş olan İLEDAK, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesinin üç bölümünü, bir yıllık incelemenin ardından akredite etti. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü beş yıl süreyle, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Görsel İletişim Tasarımı bölümleri de iki yıl süreyle İLEDAK tarafından akredite edildi. Böylelikle Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ege Bölgesinde ilk ve tek İLEDAK akreditasyonu alan fakülte, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ise Türkiye çapında 5 yıl süreyle akredite edilen ilk ve tek bölüm oldu.

İletişim eğitim programlarının akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını yaparak Türkiye'deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan bir oluşum olan İLEDAK, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun yetkilendirdiği, iletişim alanında dış değerlendirme yapan ve akreditasyon belgesi veren tek kurum durumunda. Akreditasyon belgeleri, Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen törenle İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve Başkan Vekili Prof. Dr. Hülya Yeğin'in katılımıyla Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer'e verildi. Dekan Prof. Dr. Ümit Atabek ile Bölüm Başkanları Prof. Dr. Nazlı Bayram, Prof. Dr. Işık Özkan ve Prof. Dr. Hakan Ertep'in de katıldığı törende konuşan Rektör Prof. Dr. Dinçer, her alanda olduğu gibi kalite yönetimi ve standardizasyon süreçleriyle de üniversite olarak örnek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Prof. Dr. Dinçer, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan Türkiye'deki ilk ve tek, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi alan Ege'de ilk Türkiye'de 26 üniversiteden biriyiz. Tüm birimlerimizin kalite, standardizasyon ve akreditasyon gibi süreçlerden geçmesi stratejik planlarımızda yer alıyor. Çeşitli birimlerimizin aldığı bu belgelerin yanı sıra Mühendislik Fakültemizin iki bölümü MÜDEK akreditasyonu aldı. Yaşar Üniversitesi olarak kaliteye çok önem veriyoruz, bu bağlamda ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerine büyük bir istekle katılıyoruz. Ege Bölgesinde ilk ve tek fakülte olarak İletişim Fakültemizin üç bölümüyle İLEDAK akreditasyonunu alması da bizim için gurur verici. Kendilerini kutluyorum ve tüm süreci titizlikle yürüten İLEDAK ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.